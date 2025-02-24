Трамп заявив, що невдовзі зустрінеться із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже на цьому або наступному тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Трампа, його зустріч із Зеленським може відбутись для того, щоб підписати угоду України та США щодо рідкісноземельних металів.

Як пише видання, Трамп заявив, що зустріч може відбутися "цього або наступного тижня.

"Усі висловили бажання (лідери G7 - ред.), щоб війна закінчилася, і я наголосив на важливості життєво важливої угоди щодо критично важливих мінералів і рідкісних металів між США та Україною, яку, як ми сподіваємося, буде підписано дуже скоро", - сказав Трамп.

Угода щодо рідкісноземів

Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент представив у Києві проєкт угоди щодо рідкісноземельних металів, який передбачає створення фонду з доходів від їхнього продажу.

США планують отримати економічні та управлінські права в цьому фонді, розглядаючи його як спосіб погашення Україною "боргу" за військову допомогу, що, за пропозицією, може становити 500 млрд доларів, хоча фактична вартість допомоги - близько 100 млрд доларів

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що США виділяли гранти на допомогу Україні і він не визнаватиме це "боргами".