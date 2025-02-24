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Трамп заявил, что вскоре встретится с Зеленским

Понедельник 24 февраля 2025 20:07
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Трамп заявил, что вскоре встретится с Зеленским Архивное фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua.jpg)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на этой или следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Трампа, его встреча с Зеленским может состояться для того, чтобы подписать соглашение Украины и США по редкоземельным металлам.

Как пишет издание, Трамп заявил, что встреча может состояться "на этой или следующей неделе.

"Все выразили желание (лидеры G7 - ред.), чтобы война закончилась, и я подчеркнул важность жизненно важного соглашения по критически важным минералам и редким металлам между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро", - сказал Трамп.

Соглашение по редкоземам

Недавно министр финансов США Скотт Бессент представил в Киеве проект соглашения по редкоземельным металлам, который предусматривает создание фонда с доходов от их продажи.

США планируют получить экономические и управленческие права в этом фонде, рассматривая его как способ погашения Украиной "долга" за военную помощь, что, по предложению, может составлять 500 млрд долларов, хотя фактическая стоимость помощи - около 100 млрд долларов

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США выделяли гранты на помощь Украине и он не будет признавать это "долгами".

Ранее в США заявляли, что якобы Украина и США должны были бы подписать соглашение о недрах на прошлой неделе. Однако по данным Sky News, Зеленский не готов подписать с США соглашение из-за "проблемных вопросов".

Подробнее о редкоземельных металлах и почему США так важно заключение соглашения о "редкоземах" - читайте в материале РБК-Украина.

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