Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться з Зеленським у Римі

Смерть та похорон Папи Римського

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.

Варто зазначити, що похорон понтифіка відвідають чимало європейських лідерів. Свою присутність, зокрема, підтвердили й президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський.

Водночас Зеленський заявляв, що він хотів би провести зустріч з Трампом у Римі, однак, чи відбудеться вона - невідомо.

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