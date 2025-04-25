Трамп заявил, что "возможно" встретится с Зеленским в Риме

Президент США Дональд Трамп "возможно" встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Оба лидера отправятся туда на похороны Папы Римского Франциска, которые состоятся 26 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Трамп заявил журналистам, что "возможно" встретится с Зеленским во время визита в Рим на похороны Папы Франциска.
Отмечается, что Зеленский является одним из многих мировых лидеров, которые посетят похороны понтифика завтра, 26 апреля.
Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.
Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.
Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.
Стоит отметить, что похороны понтифика посетят немало европейских лидеров. Свое присутствие, в частности, подтвердили и президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время Зеленский заявлял, что он хотел бы провести встречу с Трампом в Риме, однако, состоится ли она - неизвестно.
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