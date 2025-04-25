Трамп заявил, что "возможно" встретится с Зеленским в Риме

Смерть и похороны Папы Римского

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

Стоит отметить, что похороны понтифика посетят немало европейских лидеров. Свое присутствие, в частности, подтвердили и президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Зеленский заявлял, что он хотел бы провести встречу с Трампом в Риме, однако, состоится ли она - неизвестно.

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