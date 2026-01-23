Трамп заявив, що може робити з угодою з Гренландією "все, що завгодно"

Президент США Дональд Трамп заявив, що може робити з угодою з Гренландією все, що забажає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив на борту свого літака, транляція велась на Youtube-каналі Білого дому.
"Ми можемо робити все, що забажаємо", - висловився він.
Подробиць щодо угоди він не навів.
Тим часом прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що не знає, про яку угоду з США йде мова.
За його словами, він не знає, що саме міститься в цій угоді, про яку говорили генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп. Нільсен нагадав, що тільки Данія та Гренландія можуть укладати будь-які угоди в цьому питанні.
Нільсен також прокоментував слова Трампа про "повний доступ" до території Гренландії, нагадавши, що риторика США останніми тижнями була неприйнятною для мешканців острова. Проте він висловив надію, що робоча група зробить все можливе для відновлення конструктивних відносин.
Нагадаємо, 21 січня Дональд Трамп після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що сторони окреслили основні параметри майбутніх домовленостей щодо Гренландії та ширшого Арктичного регіону.
Раніше Трамп неодноразово висловлював ідею посилення контролю США над Гренландією, зокрема аргументуючи це необхідністю розміщення на острові елементів системи протиракетної оборони під назвою "Золотий купол".
За інформацією медіа, запропонована рамкова угода передбачає збереження суверенітету Данії над Гренландією. Водночас документ допускає розгортання на острові компонентів американської системи ПРО. Також планується перегляд і оновлення оборонної угоди між США та Данією, укладеної ще у 1951 році.
Наступного дня, 22 січня, Марк Рютте уточнив, що під час обговорень із Трампом питання зміни суверенітету Гренландії не порушувалося.
Прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен, зі свого боку, висловила підтримку досягнутим домовленостям і підтвердила готовність Копенгагена до подальшого діалогу в межах нової безпекової архітектури в Арктиці.