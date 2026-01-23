Трамп заявив, що може робити з угодою з Гренландією "все, що завгодно"

"Ми можемо робити все, що забажаємо", - висловився він.

Подробиць щодо угоди він не навів.

Тим часом прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що не знає, про яку угоду з США йде мова.

За його словами, він не знає, що саме міститься в цій угоді, про яку говорили генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп. Нільсен нагадав, що тільки Данія та Гренландія можуть укладати будь-які угоди в цьому питанні.

Нільсен також прокоментував слова Трампа про "повний доступ" до території Гренландії, нагадавши, що риторика США останніми тижнями була неприйнятною для мешканців острова. Проте він висловив надію, що робоча група зробить все можливе для відновлення конструктивних відносин.