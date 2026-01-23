Трамп заявил, что может делать со сделкой с Гренландией "все, что угодно"

Договоренности по Гренландии

Напомним, 21 января Дональд Трамп после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что стороны обозначили основные параметры будущих договоренностей по Гренландии и более широкому Арктическому региону.

Ранее Трамп неоднократно высказывал идею усиления контроля США над Гренландией, в частности аргументируя это необходимостью размещения на острове элементов системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол".

По информации медиа, предложенное рамочное соглашение предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией. В то же время документ допускает развертывание на острове компонентов американской системы ПРО. Также планируется пересмотр и обновление оборонного соглашения между США и Данией, заключенного еще в 1951 году.

На следующий день, 22 января, Марк Рютте уточнил, что во время обсуждений с Трампом вопрос изменения суверенитета Гренландии не поднимался.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, выразила поддержку достигнутым договоренностям и подтвердила готовность Копенгагена к дальнейшему диалогу в рамках новой архитектуры безопасности в Арктике.