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Трамп заявив, що Мінюст США назвав його підозрюваним у справі про штурм Капітолія

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що очікує арешту по справі про штурм Капітолія та оскарженні результатів виборів 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Він заявив, що отримав листа від спеціального прокурора Джека Сміта, в якому йдеться, що його визнано об'єктом розслідування у цих справах.

Справи проти Трампа

Якщо Трампу висунуть звинувачення у справі про штурм Капітолія, то це буде третя справа, яка порушена проти колишнього президента США. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було висунуто звинувачення по 37 пунктам справи про "секретні документи". Зараз вирішується дата першого судового засідання по цій справі.

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Дональд Трамп