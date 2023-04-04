В чому звинувачують Трампа: з'явився повний текст акта

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

На засіданні у вівторок, 4 квітня, у суді Нью-Йорка велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Суд відхилив прохання медіаорганізацій про дозвіл на трансляцію історичного процесу.

Всього Трампу було висунуто 34 звинувачення. Його звинувачують у фальсифікації ділової документації Нью-Йорка, метою якого було "приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року".

Окрім цього Трампа та пов’язаних з ним осіб підозрюють у використанні популярних в шоу-бізнесових колах схем викупу прав на потенційно шкідливу інформацію для того, аби вона так і не була опублікована.

"Потім Трамп доклав чимало зусиль, щоб приховати ці дії, внісши десятки неправдивих записів у ділову документацію, щоб приховати злочинну діяльність, зокрема спроби порушити виборче законодавство штату і федеральне законодавство", - сказав окружний прокурор Манхеттена.

В обвинувальному акті вказано три епізоди, які підтверджують існування подібної схеми:

колишній швейцар готелю Trump Tower через підставну компанію отримав 30 тисяч доларів. Це нібито було платою за те щоб він не розповів про позашлюбну дитину Трампа;

анонімна особа через ту ж компанію отримала 150 тисяч доларів. Особа стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом. З інформації яка описана в обвинуваченні, випливає, що ймовірно йдеться про модель Playboy Карен Макдугал;

за 12 днів до президентських виборів юридичний радник Трампа переказав 130 тисяч доларів адвокату порноакторки через підставну компанію. У цьому випадку ймовірно, йдеться про Майкла Коена та Сормі Деніелс.

Зауважимо, що дані обвинувачення являються кримінальними правопорушеннями найменшого ступеня тяжкості за законодавством Нью-Йорка. Однак за кожне з них Трампу загрожує до чотирьох років позбавлення волі.