Трамп заявил, что Минюст США назвал его подозреваемым по делу о штурме Капитолия

Он заявил, что получил письмо от специального прокурора Джека Смита, в котором говорится, что он признан объектом расследования по этим делам.

Дела против Трампа

Если Трампу предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия, то это будет третье дело, возбужденное против бывшего президента США. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о "секретных документах". Сейчас разрешается дата первого судебного заседания по этому делу.

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