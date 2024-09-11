UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп заявив, що не має наміру брати участь у нових теледебатах з Гарріс

Фото: Дональд Трамп та Камала Гарріс (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кандидат у президенти США Дональд Трам заявив, що не налаштований проводити нові теледебати зі своєю опоненткою Камалю Гарріс. Сам Трамп вважає, що виграв минулі дебати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Коли ви виграєте дебати, я не знаю, чи хочу я брати участь у ще одних дебатах", - заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що Гарріс нібито отримала питання заздалегідь перед президентськими дебатами на ABC. На його думку, дебати були "сфальсифіковані".

"У них було сфальсифіковане шоу з кимось, хто, можливо, навіть знав відповіді, я маю на увазі, буду чесним, я дивився, як вона говорила, і сказав, що, знаєте, вона, здається, жахливо знайома з питаннями", - сказав Трамп. 

Дебати Гарріс і Трампа

В ніч на 11 вересня у Сполучених Штатах пройшли дебати між кандидатами у президенти США - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. Як свідчать зібрані дані соцопитувань - дебати виграла Камала Гарріс.

Під час дебатів Трамп та Гарріс обговорювали в основному внутрішні питання Штатів. Однак під час міжнародного блоку більшість часу була присвячена Україні. Зокрема Трамп не дав відповіді на питання про завершення війни в Україні. У відповідь Гарріс звинуватила його у підігруванні Володимиру Путіну.

Детальніше про дебати - за посиланням.

Варто заважити, що після цих дебатів команда Камали Гарріс заявила, що хоче провести ще один раунд дебатів з Трампом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала ГаррісВибори в США