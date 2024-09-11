Трамп заявив, що не має наміру брати участь у нових теледебатах з Гарріс

"Коли ви виграєте дебати, я не знаю, чи хочу я брати участь у ще одних дебатах", - заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що Гарріс нібито отримала питання заздалегідь перед президентськими дебатами на ABC. На його думку, дебати були "сфальсифіковані".

"У них було сфальсифіковане шоу з кимось, хто, можливо, навіть знав відповіді, я маю на увазі, буду чесним, я дивився, як вона говорила, і сказав, що, знаєте, вона, здається, жахливо знайома з питаннями", - сказав Трамп.