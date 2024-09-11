Трамп заявил, что не намерен участвовать в новых теледебатах с Гаррис

Кандидат в президенты США Дональд Трам заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своей оппоненткой Камалью Гаррис. Сам Трамп считает, что выиграл прошлые прения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Когда вы выиграете дебаты, я не знаю, хочу ли я участвовать в еще одних дебатах", - заявил Трамп.
Также Трамп заявил, что Гаррис якобы получил вопрос заранее перед президентскими дебатами на ABC. По его мнению, дебаты были "сфальсифицированы".
"У них было сфальсифицировано шоу с кем-то, кто, возможно, даже знал ответы, я имею в виду, буду честным, я смотрел, как она говорила, и сказал, что, знаете ли, она, кажется, ужасно знакома с вопросами", - сказал Трамп.
В ночь на 11 сентября в Соединенных Штатах прошли дебаты между кандидатами в президенты США – республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Гаррис. Как свидетельствуют собранные данные соцопросов – дебаты выиграла Камала Гаррис.
Во время прений Трамп и Гаррис обсуждали в основном внутренние вопросы Штатов. Однако во время международного блока большинство времени было посвящено Украине. В частности, Трамп не дал ответа на вопрос о завершении войны в Украине. В ответ Гаррис обвинила его в подыгрыше Владимиру Путину.
Подробнее о дебатах –по ссылке.
Следует отметить, что после этих дебатов команда Камалы Гаррис заявила, что хочет провести еще один раунд дебатов с Трампом.
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