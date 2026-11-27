Виключення Росії з "Групи восьми" (G8) за ініціативи колишнього президента США Барака Обами було помилкою, оскільки збереження її членства могло б запобігти нинішній війні проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Мар-а-Лаго на День подяки.
Трам заявив, що російський диктатор Володимир Путін був дуже ображений рішенням про виключення з G8, і розкритикував нинішній формат G7, оскільки на його зустрічах все одно постійно обговорюють Росію та Україну.
"І тепер це G7. І, чесно кажучи, усе, що ми робимо, - це говоримо про Росію. Я кажу: "Чому його тут немає?" Але президент Обама і, як ви знаєте, Канада не хотіли його, і Сполучені Штати не хотіли його. І, гадаю, ще кілька країн проголосували так само. Я б так не голосував", - сказав він.
Президент США додав, що вважав групу значно сильнішою, коли до її складу входила Росія.
Він також висловив переконання, що якби РФ залишилася у G8, війни в Україні зараз не було б.
"Я вірю, що якби вони цього не зробили - я справді твердо переконаний, що якби вони цього не зробили - то зараз у нас не було б цієї війни. Першій леді не довелося б їхати туди й намагатися домогтися перемир'я, щоб вивезти людей",
Нагадаємо, Трамп висловлює цю позицію не вперше - у червні 2025 року він робив аналогічну заяву, звинувативши Барака Обаму та експрем'єра Канади Джастіна Трюдо у виключенні Росії з G8.
У червні 2026 року Трамп знову заявив, що Росія б не напала на Україну, якби за адміністрації Обами її не виключили з G8.
Росію виключили з "Великої вісімки" у червні 2014 року після окупації Криму. Саміт, який мав відбутися в Сочі, лідери семи держав бойкотували і провели зустріч без Путіна.