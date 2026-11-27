Трам заявив, що російський диктатор Володимир Путін був дуже ображений рішенням про виключення з G8, і розкритикував нинішній формат G7, оскільки на його зустрічах все одно постійно обговорюють Росію та Україну.

"І тепер це G7. І, чесно кажучи, усе, що ми робимо, - це говоримо про Росію. Я кажу: "Чому його тут немає?" Але президент Обама і, як ви знаєте, Канада не хотіли його, і Сполучені Штати не хотіли його. І, гадаю, ще кілька країн проголосували так само. Я б так не голосував", - сказав він.

Президент США додав, що вважав групу значно сильнішою, коли до її складу входила Росія.

Він також висловив переконання, що якби РФ залишилася у G8, війни в Україні зараз не було б.