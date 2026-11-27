Исключение России из "Группы восьми" (G8) по инициативе бывшего президента США Барака Обамы было ошибкой, поскольку сохранение ее членства могло бы предотвратить нынешнюю войну против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго на День благодарения.
Трам заявил, что российский диктатор Владимир Путин был очень обижен решением об исключении из G8 и раскритиковал нынешний формат G7, поскольку на его встречах все равно постоянно обсуждают Россию и Украину.
"И теперь это G7. И, честно говоря, все, что мы делаем, - это говорим о России. Я говорю: "Почему его здесь нет?" Но президент Обама и, как вы знаете, Канада не хотели его, и Соединенные Штаты не хотели его. И, думаю, еще несколько стран проголосовали так же. Я бы так не голосовал.
Президент США добавил, что считал группу значительно сильнее, когда в ее состав входила Россия.
Он также убежден, что если бы РФ осталась в G8, войны в Украине сейчас не было бы.
"Я верю, что если бы они этого не сделали - я действительно твердо убежден, что если бы они этого не сделали - то сейчас у нас не было этой войны. Первой леди не пришлось бы ехать туда и пытаться добиться перемирия, чтобы вывезти людей",
Напомним, Трамп высказывает эту позицию не впервые - в июне 2025 года онделал аналогичное заявление, обвинив Барака Обаму и экс-премьера Канады Джастина Трюдо в исключении России из G8.
В июне 2026 года Трамп вновь заявил, что Россия не напала бы на Украину, если бы при администрации Обамы ее не исключили из G8.
Россию исключили из "Большой восьмерки" в июне 2014 года после оккупации Крыма. Саммит, который должен был состояться в Сочи, лидеры семи государств бойкотировали и провели встречу без Путина.