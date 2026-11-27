Трам заявил, что российский диктатор Владимир Путин был очень обижен решением об исключении из G8 и раскритиковал нынешний формат G7, поскольку на его встречах все равно постоянно обсуждают Россию и Украину.

"И теперь это G7. И, честно говоря, все, что мы делаем, - это говорим о России. Я говорю: "Почему его здесь нет?" Но президент Обама и, как вы знаете, Канада не хотели его, и Соединенные Штаты не хотели его. И, думаю, еще несколько стран проголосовали так же. Я бы так не голосовал.

Президент США добавил, что считал группу значительно сильнее, когда в ее состав входила Россия.

Он также убежден, что если бы РФ осталась в G8, войны в Украине сейчас не было бы.