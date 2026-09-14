Трамп заявив, що Іран хоче укласти "швидку угоду", але останнє слово за ним

За словами Трампа, Іран нині зацікавлений у швидкому досягненні домовленості.

"Іран - держава, що занепадає, - дуже хоче укласти угоду, і якнайшвидше", - написав Трамп.

Водночас президент США заявив, що Вашингтон відкритий до можливості переговорів із Тегераном. Проте участь Сполучених Штатів у такому процесі ще не є вирішеною.

"Я вирішу, чи вирішать США взяти участь у переговорах - до чого ми ставимося відкрито", - зазначив Трамп.

Таким чином, американський президент допустив дипломатичний формат врегулювання, але не підтвердив, що США вже погодилися на переговори. Трамп також не повідомив, коли вони можуть відбутися та про які саме умови потенційної угоди йдеться.