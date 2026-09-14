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Трамп заявил, что Иран хочет заключить "скорую сделку", но последнее слово за ним

19:52 14.09.2026 Пн
2 мин
Вашингтон не исключает возможности переговоров с Ираном
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Иран стремится как можно быстрее заключить соглашение, а США готовы рассмотреть переговоры, однако окончательное решение по участию Вашингтона еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Иран сейчас заинтересован в скорейшем достижении договоренности.

"Иран - упадок государства - очень хочет заключить соглашение, и как можно быстрее", - написал Трамп.

В то же время президент США заявил, что Вашингтон открыт к возможности переговоров с Тегераном. Однако участие Соединенных Штатов в таком процессе еще не решено.

"Я решу, решат ли США принять участие в переговорах – к чему мы относимся открыто", - отметил Трамп.

Таким образом американский президент допустил дипломатический формат урегулирования, но не подтвердил, что США уже согласились на переговоры. Трамп также не сообщил, когда они могут состояться и о каких именно условиях потенциального соглашения идет речь.

Напомним, недавно Иран возобновил производство баллистических ракет на подземных объектах после ударов Израиля и США. По данным The Wall Street Journal, Тегеран уже собирает по меньшей мере два основных типа ракет.

Также сообщалось, что Иран попросил у России современные дроны "Герань", которые Москва существенно модернизировала во время войны против Украины. По данным Financial Times, Тегеран хочет использовать их в войне против США и Израиля.

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Ближний востокИранСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп