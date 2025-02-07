Трамп заявив, що хоче відновити відносини з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Американський лідер упевнений, що ладнає з правителем КНДР.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою, Трамп сказав, що вважає "дуже великою перевагою для всіх" те, що він ладнає з Кім Чен Ином.

При цьому, за словами Трампа, Японії подобається його ідея про контакти з Пхеньяном.

"Якщо я зможу підтримувати відносини не тільки з ним, а й з іншими людьми по всьому світу, де, схоже, є складнощі, я думаю, це буде величезною перевагою для всього світу, а не тільки для Сполучених Штатів", - уточнив президент США.

Зі свого боку Ісіба підкреслив, що США мають вирішити самі, чи хочуть вони налагоджувати контакти з Північною Кореєю.

Він уточнив, що було б добре вирішити питання з КНДР, які включають денуклеаризацію.