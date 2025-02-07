Трамп заявив, що хоче відновити відносини з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Американський лідер упевнений, що ладнає з правителем КНДР.
Як передає РБК-Україна, заяву Трампа наводить CNN.
Під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою, Трамп сказав, що вважає "дуже великою перевагою для всіх" те, що він ладнає з Кім Чен Ином.
При цьому, за словами Трампа, Японії подобається його ідея про контакти з Пхеньяном.
"Якщо я зможу підтримувати відносини не тільки з ним, а й з іншими людьми по всьому світу, де, схоже, є складнощі, я думаю, це буде величезною перевагою для всього світу, а не тільки для Сполучених Штатів", - уточнив президент США.
Зі свого боку Ісіба підкреслив, що США мають вирішити самі, чи хочуть вони налагоджувати контакти з Північною Кореєю.
Він уточнив, що було б добре вирішити питання з КНДР, які включають денуклеаризацію.
Зустріч Трампа і Кім Чен Ина
Нагадаємо, під час першого президентського терміну Дональд Трамп відвідав Північну Корею і зустрівся з диктатором Кім Чен Ином. Це була перша в історії зустріч між президентом США і лідером КНДР на території Північної Кореї.
При цьому наприкінці січня Трамп сам заявляв про готовність знову вести діалог із Кім Чен Ином.
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