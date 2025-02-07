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Трамп заявил, что хочет восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Вашингтон, Пятница 07 февраля 2025 23:18
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Трамп заявил, что хочет восстановить отношения с Ким Чен Ыном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп намеревается возобновить отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Американский лидер уверен, что ладит с правителем КНДР.

Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CNN.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, Трамп сказал, что считает "очень большим преимуществом для всех" то, что он ладит с Ким Чен Ыном.

При этом, по словам Трампа, Японии нравится его идея о контактах с Пхеньяном.

"Если я смогу поддерживать отношения не только с ним, но и с другими людьми по всему миру, где, похоже, есть сложности, я думаю, это будет огромным преимуществом для всего мира, а не только для Соединенных Штатов", - уточнил президент США.

В свою очередь Исиба подчеркнул, что США должны решить сами, хотят ли они налаживать контакты с Северной Кореей.

Он уточнил, что было бы хорошо решить вопросы с КНДР, которые включают денуклеаризацию.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына

Напомним, во время первого президентского срока Дональд Трамп посетил Северную Корею и встретился с диктатором Ким Чен Ыном. Это была первая в истории встреча между президентом США и лидером КНДР на территории Северной Кореи.

При этом в конце января Трамп сам заявлял о готовности снова вести диалог с Ким Чен Ыном.

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Соединенные Штаты Америки КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп
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