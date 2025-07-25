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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп заявив, що ХАМАС зриває угоду: "Вони хочуть померти"

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню із Ізраїлем і тепер лідерів угрупування будуть переслідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"ХАМАС насправді не хотів укладати угоду. Я думаю, вони хочуть померти. І це дуже погано. І дійшло до того, що доведеться завершити роботу", - сказав Трамп.

Він додав, що, на його думку, на членів ХАМАС тепер "полюватимуть". 

Трамп вважає мирну угоду щодо ізраїльських заручників малоймовірною, адже, на його думку, в угрупування не залишилося "жодних козирів" для переговорів.

Зусилля з припинення вогню в Газі

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі терміном 60 днів. Він висловив надію на те, що посередники - Катар і Єгипет - передадуть фінальну мирну пропозицію ХАМАСу.

У Досі відбулися переговори, на які вирушив 23 липня спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. Повідомляли, що Ізраїль і ХАМАС узгодили рамки припинення вогню в Газі та створення гуманітарного коридору.

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