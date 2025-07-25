Трамп заявил, что ХАМАС срывает соглашение: "Они хотят умереть"

"ХАМАС на самом деле не хотел заключать соглашение. Я думаю, они хотят умереть. И это очень плохо. И дошло до того, что придется завершить работу", - сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, на членов ХАМАС теперь "будут охотиться".

Трамп считает мирное соглашение по израильским заложникам маловероятным, ведь, по его мнению, у группировки не осталось "никаких козырей" для переговоров.

Усилия по прекращению огня в Газе

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. Он выразил надежду на то, что посредники - Катар и Египет - передадут финальное мирное предложение ХАМАСу.