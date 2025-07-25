RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп заявил, что ХАМАС срывает соглашение: "Они хотят умереть"

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня с Израилем и теперь лидеров группировки будут преследовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"ХАМАС на самом деле не хотел заключать соглашение. Я думаю, они хотят умереть. И это очень плохо. И дошло до того, что придется завершить работу", - сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, на членов ХАМАС теперь "будут охотиться".

Трамп считает мирное соглашение по израильским заложникам маловероятным, ведь, по его мнению, у группировки не осталось "никаких козырей" для переговоров.

Усилия по прекращению огня в Газе

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. Он выразил надежду на то, что посредники - Катар и Египет - передадут финальное мирное предложение ХАМАСу.

 

В Дохе состоялись переговоры, на которые отправился 23 июля специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создание гуманитарного коридора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампХАМАС