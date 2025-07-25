ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп заявив, що ХАМАС зриває угоду: "Вони хочуть померти"

П'ятниця 25 липня 2025 23:28
UA EN RU
Трамп заявив, що ХАМАС зриває угоду: "Вони хочуть померти" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню із Ізраїлем і тепер лідерів угрупування будуть переслідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"ХАМАС насправді не хотів укладати угоду. Я думаю, вони хочуть померти. І це дуже погано. І дійшло до того, що доведеться завершити роботу", - сказав Трамп.

Він додав, що, на його думку, на членів ХАМАС тепер "полюватимуть".

Трамп вважає мирну угоду щодо ізраїльських заручників малоймовірною, адже, на його думку, в угрупування не залишилося "жодних козирів" для переговорів.

Зусилля з припинення вогню в Газі

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі терміном 60 днів. Він висловив надію на те, що посередники - Катар і Єгипет - передадуть фінальну мирну пропозицію ХАМАСу.

У Досі відбулися переговори, на які вирушив 23 липня спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. Повідомляли, що Ізраїль і ХАМАС узгодили рамки припинення вогню в Газі та створення гуманітарного коридору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп ХАМАС
Новини
"У цих зустрічей є один глядач": політолог пояснив важливість перемовин у Стамбулі
"У цих зустрічей є один глядач": політолог пояснив важливість перемовин у Стамбулі
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті