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Трамп заявил, что ХАМАС срывает соглашение: "Они хотят умереть"

Пятница 25 июля 2025 23:28
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Трамп заявил, что ХАМАС срывает соглашение: "Они хотят умереть" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня с Израилем и теперь лидеров группировки будут преследовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"ХАМАС на самом деле не хотел заключать соглашение. Я думаю, они хотят умереть. И это очень плохо. И дошло до того, что придется завершить работу", - сказал Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, на членов ХАМАС теперь "будут охотиться".

Трамп считает мирное соглашение по израильским заложникам маловероятным, ведь, по его мнению, у группировки не осталось "никаких козырей" для переговоров.

Усилия по прекращению огня в Газе

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. Он выразил надежду на то, что посредники - Катар и Египет - передадут финальное мирное предложение ХАМАСу.

В Дохе состоялись переговоры, на которые отправился 23 июля специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создание гуманитарного коридора.

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Дональд Трамп ХАМАС
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