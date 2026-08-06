Трамп заявив про підготовку США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни

На переконання очільника Білого дому, Іран "поважає американців".

Водночас він додав, що Сполученим Штатам доводиться "вибивати всю дурість" з іранського режиму.

На цьому тлі Трамп запевнив, що хотів би укласти угоду з Тегераном, оскільки не хоче загибелі невинних людей.

"Ми вибиваємо з них усю дурість. Але я волів би укласти угоду, тому що не хочу вбивати людей. Проте в певний момент ми готувалися до наймасштабнішої атаки з усіх, а протягом останніх кількох місяців завдавали по них дуже потужних ударів. Ми були повністю готові до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни", - запевнив Трамп.

За словами президента США, цю атаку скасували після того, як представники іранського режиму особисто зателефонували йому та попросили не починати її.

"І вони зателефонували мені та сказали: "Будь ласка, не робіть цього, давайте поговоримо". А потім вони заявляють: "Ми ніколи цього не говорили". Знаєте що? Фейкові ЗМІ знають, що вони справді це говорили", - стверджує Трамп.

Очільник Білого дому також додав, що переговори з Тегераном тривають, однак він не знає, як далі розвиватимуться події.