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Трамп заявил о подготовке США к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны

10:22 06.08.2026 Чт
2 мин
Почему ее решили отменить?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США планировали нанести по Ирану самый масштабный удар со времен Второй мировой войны. Однако в итоге его решили отменить.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

По убеждению главы Белого дома, Иран "уважает американцев".

В то же время он добавил, что Соединенным Штатам приходится "выбивать всю дурь" из иранского режима.

На этом фоне Трамп заверил, что хотел бы заключить соглашение с Тегераном, поскольку беспокоится из-за гибели невинных людей.

"Мы выбиваем из них всю дурь. Но я предпочел бы заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. Однако в определенный момент мы готовились к самой масштабной атаке из всех, а в течение последних нескольких месяцев наносили по ним очень мощные удары. Мы были полностью готовы к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны", - заверил Трамп.

По словам президента США, эту атаку отменили после того, как представители иранского режима лично позвонили ему по телефону и попросили не начинать ее.

"И они позвонили мне и сказали: "Пожалуйста, не делайте этого, давайте поговорим". А потом они заявляют: "Мы никогда этого не говорили". Знаете что? Фейковые СМИ знают, что они действительно это говорили", - утверждает Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, однако он не знает, как будут дальше развиваться события.

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