Трамп заявив про намір "покращити" торгівельні відносини з Росією

"З Росією у нас не так багато торгівлі, а вони хотіли б, і ми також хотіли б. У них є деякі дуже цінні для нас речі, в тому числі дуже великі обсяги рідкоземельних металів. У них є великий шматок землі, фактично найбільший у світі для такої країни, і в них є те, що ми могли б використати", - заявив президент США.

Телефонна розмова Путіна та Трампа

Вчора, 18 березня, між Трампом й російським диктатором Володимиром Путіним відбулась телефонна розмова. Однією з тем було питання завершення повномасштабної війни в Україні.

За підсумками переговорів стало відомо, що диктатор дав згоду на 30-денний "перемир'я". Втім, мова не йде про повне припинення вогню, яке пропонував Вашингтон й на яке погодилась Україна, а про зупинення атак по енергетиці та інфраструктурі.

Коментуючи розмову Трампа й Путіна президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення ударів по енергетиці. Водночас він додав, що ворог хоче здійснити нові наступальні операції на кількох напрямках

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.