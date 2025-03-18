Реакція України на розмову Трампа та Путіна: що заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішні телефонні переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна. Глава держави висловив готовність до припинення ударів по енергетиці, але водночас заявив, що Росія хоче здійснити нові наступальні операції на кількох напрямках

Про паузу в атаках на енергетику

Після переговорів Трампа і Путіна 18 березня в Кремлі повідомили, що погоджуються на ідею взаємного припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на 30 днів, і нібито лідер РФ вже дав відповідні вказівки своїм військовим.

Коментуючи цю інформацію, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати відмову від атак, але якщо її також дотримуватиметься РФ.

"Росія та Україна за посередництва США можуть домовитись не бити по енергетичній інфраструктурі. Наша сторона буде це підтримувати. Але не може бути так, що Росія битиме по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати", - сказав Зеленський.

Водночас президент додав, що розраховує отримати більше деталей щодо цього питання під час розмови з очільником Білого дому. Втім поки вони не спілкувалися.

"Я б хотів почути більше деталей. Тим більше, що американська сторона пропонує групам зустрітися на Близькому Сході. Я так розумію, Саудівська Аравія мається на увазі. Я не бачив деталей. Ми підтримуємо всі кроки щодо закінчення війни. Але для того, щоб щось підтримувати - треба розуміти, що конкретно. Буде час у президента Трампа - він набере", - сказав Зеленський.

РФ планує наступати на кількох напрямках

Зі змісту офіційної заяви Кремля стало зрозуміло, що на переговорах із Трампом Путін фактично відмовився від запропонованої раніше США ідеї повного перемир'я.

На запитання представника ЗМІ, яким буде ключове повідомлення президенту Трампу від України після того, як Росія відкинула пропозицію США, Зеленський заявив, що хотів би щоб очільник Білого дому побачив справжні наміри Путіна.

На його переконання, РФ готує наступальні операції на кількох напрямках, щоб чинити тиск на Україну. Зеленський звернув увагу на нарощування російських військ поблизу кордону та можливі нові атаки на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

"Я би дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", - каже Володимир Зеленський.

Про Курську область

Український президент спростував слова лідера Кремля про оточення ЗСУ в Курській області, наголосивши, що українські військові перебуватимуть на тих територіях скільки потрібно.

"Ми бачимо, що Путін розповідає про нібито оточення наших військових, але наші хлопці стоять на місці, доводячи, що це неправда. Це наші стратегічні кроки, і ми будемо робити все, щоб унеможливити його спроби захопити нові території", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у своїй недавній заяві президент США Дональд Трамп звертався до лідера РФ Володимира Путіна із закликом зберегти життя українських військових, які "потрапили в оточення" в Курській області.

А сьогодні у заяві Кремля за підсумками телефонної розмови Трампа та Путіна йшлося про нібито "численні злочини українських військових проти населення Курської області", і що в разі здачі в полон солдатів ЗСУ Росія гарантує їм життя та гідне поводження згідно із російськими законами та нормами міжнародного права

Відповідь на вимоги Путіна

Володимир Зеленський вважає вимоги Кремля щодо відмови від мобілізації в Україні та заборону західної військової допомоги на час припинення вогню тиском з метою послаблення української армії.

"Путін бере чутливу тему і піднімає питання мобілізації. Що за цим ховається? Ховається послаблення української армії. Питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався", - вважає президент.

Зеленський наголосив, що це не нова стратегія російського лідера, оскільки схожі заяви в Кремлі робили ще на початку повномасштабного вторгення.

"Цей ультиматум у нього був ще на початку війни. Він не змінився - змінює поняття, але не зміст", - підкреслив Зеленський.

Глава держави звертає увагу, що Путін маніпулює темою розвідки та постачання зброї, адже розуміє, що саме цей аспект може бути важливим для переговорів із США.

"Він бачить, що США можуть робити такі кроки, і тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати. Це вже було, чому б знову це не зробити? Розвідка - це послаблення нашого захисту. Вся його гра - максимально нас послабити", - пояснив президент.

Про обмін полоненими

Під час переговорів із Трампом Путін заявив про те, що 19 березня між Україною і Росією відбудеться черговий обмін військовополоненими у форматі 175 на 175.

Також, за повідомленням Кремля, російська сторона вирішила передати Україні 23 тяжкопоранених українських воїна як "жест доброї волі".

На пресконференції Володимир Зеленський підтвердив майбутній обмін із РФ та зазначив, що він був узгоджений заздалегідь.

"Я про нього (обмін полоненими - ред.) знав. Від СБУ і ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін", - розповів Зеленський.

Більше про результати переговорів лідерів США та РФ йдеться в матеріалі: "Про що домовилися Трамп та Путін: версії Кремля та Білого дому".