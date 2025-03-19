Трамп заявил о намерении "улучшить" торговые отношения с Россией

"С Россией у нас не так много торговли, а они хотели бы, и мы также хотели бы. У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в том числе очень большие объемы редкоземельных металлов. У них есть большой кусок земли, фактически самый большой в мире для такой страны, и у них есть то, что мы могли бы использовать", - заявил президент США,

Телефонный разговор Путина и Трампа

Вчера, 18 марта, между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Одной из тем был вопрос завершения полномасштабной войны в Украине.

По итогам переговоров стало известно, что диктатор дал согласие на 30-дневное "перемирие". Впрочем, речь не идет о полном прекращении огня, которое предлагал Вашингтон и на которое согласилась Украина, а об остановке атак по энергетике и инфраструктуре.

Комментируя разговор Трампа и Путина президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению ударов по энергетике. В то же время он добавил, что враг хочет осуществить новые наступательные операции на нескольких направлениях

Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.