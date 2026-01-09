ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп заявив про намір почати бойові дії в Мексиці: хоче воювати з картелями

США, П'ятниця 09 січня 2026 10:19
UA EN RU
Трамп заявив про намір почати бойові дії в Мексиці: хоче воювати з картелями Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом США почнуть бойові дії "на місцях" у Мексиці. Воювати американський президент збирається проти картелів, які нібито "керують Мексикою".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ми почнемо діяти на місцях щодо картелів. Картелі керують Мексикою. Дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з цією країною", - заявив він.

Трамп додав, що "ми знищили 97% наркотиків, що надходять водним шляхом", маючи на увазі серію ударів по човнах біля узбережжя Венесуели. Та зазначив, що картелі "вбивають 300 тисяч людей в США щороку".

"Наркотики… це жахливо. Це спустошує сім'ї. Ви втрачаєте дитину чи батьків. Я маю на увазі, що батьки теж помирають від наркотиків. Тож ми виконали справді гарну роботу", - заявив він.

При цьому, зазначив президент США, зараз кордон США "закритий", хоча до Трампа він, мовляв, був "у повному безладі роками".

"Я зробив це першого разу дуже швидко. І цього разу я зробив це ще краще, бо це був більший безлад. Це був кордон, якого, мабуть, не було в історії світу. Ніколи не було такого кордону, де будь-хто міг просто пішки увійти до твоєї країни. Кордон зараз нібито справді закритий. Закритий. Ви не можете зайти. І ніхто не заходить. Ніхто навіть не намагається", - запевнив він.

Нагадаємо, що після вдалої операції у Венесуелі 3 січня, коли було захоплено диктатора країни Ніколаса Мадуро, Трамп виступив з погрозами на адресу Мексики та її президента Клаудії Шейнбаум. Тоді президент США також заявив, що Мексикою нібито "керують картелі" і з цим "потрібно щось робити".

Сама Шейнбаум при цьому дала зрозуміти, що не вірить у те, що погрози президента США Дональда Трампа вторгнутися у Мексику дійсно серйозні. Вона додала, що готова співпрацювати з США у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, і засудила американську операцію у Венесуелі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Мексика
Новини
Залпи балістики і "Калібрів", є проблеми зі світлом та водою: все про наслідки атаки на Київ
Залпи балістики і "Калібрів", є проблеми зі світлом та водою: все про наслідки атаки на Київ
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка