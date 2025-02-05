Трамп заявив про готовність США взяти Сектор Газа під свій контроль

Відповідна заява американського президента пролунала на прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

"США візьмуть під свій контроль Сектор Газа, і ми також виконаємо з нею роботу. Ми будемо керувати ним та відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних бомб та іншого озброєння, що не розірвалося", - сказав Трамп.

Відповідаючі на запитання представників ЗМІ щодо можливості введення військ США до Гази, американський лідер заявив, що "якщо це буде необхідно - ми це зробимо".

"Ми візьмемо цей шматок (території). Ми збираємося його розвивати, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде щось чим може пишатися весь Близький Схід", - сказав Трамп.

Він зазначив, що уявляє, як в Секторі Газа "будуть жити люди з усього світу", і що "ми перетворимо це на інтернаціональне, неймовірне місце... палестинці також, палестинці будуть жити там, багато людей будуть жити там".

На думку президента США, на території анклаву після розмінування і прибирання зруйнованих війною будівель можна "створити економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей у ​​цьому районі".

Трамп заявив, що Вашингтон проситиме інші сусідні країни прийняти палестинців, переміщених з Гази.

Тут варто нагадати, що з 25 січня президент США неодноразово просив Єгипет і Йорданію зробити це, проте Каїр та Амман, а також інші арабські країни відхилили пропозицію Трампа.

Зараз на прес-конференції з Нетаньягу Трамп не уточнив, куди саме, на його думку, слід переселити палестинців з Сектору Газа.

Ініціатива Трампа щодо відселення палестинців з Сектору Газа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно запропонував план про тимчасове переміщення палестинців з території Сектора Газа після домовленостей між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС про припинення бойових дій.

Зараз, на прес-конференції з ізраїльським прем'єром Нетаньягу Трамп заявив, що у палестинців немає іншої альтернативи, крім як покинути Газу. Він наголошує, що Йорданія та Єгипет мають прийняти біженців з регіону.

Також повідомлялося, що нещодавно Трамп обговорив план переселення із лідерами Єгипту та Йорданії та заявив, що вони згодні реалізувати його.