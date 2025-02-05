Трамп заявил о готовности США взять Сектор Газа под свой контроль

Президент США Дональд Трамп высказался о готовности своей страны взять под контроль Сектор Газа и развивать анклав. Он также не исключил возможность введения американских войск в регион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соответствующее заявление американского президента прозвучало на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне.
"США возьмут под свой контроль Сектор Газа, и мы также выполним с ней работу. Мы будем управлять им и будем отвечать за демонтаж всех опасных бомб и другого вооружения, которое не разорвалось", - сказал Трамп.
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности введения войск США в Газу, американский лидер заявил, что "если это будет необходимо - мы это сделаем".
"Мы возьмем этот кусок (территории). Мы собираемся его развивать, создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет что-то чем может гордиться весь Ближний Восток", - сказал Трамп.
Он отметил, что представляет, как в Секторе Газа "будут жить люди со всего мира", и что "мы превратим это в интернациональное, невероятное место... палестинцы также, палестинцы будут жить там, много людей будут жить там".
По мнению президента США, на территории анклава после разминирования и уборки разрушенных войной зданий можно "создать экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для людей в этом районе".
Трамп заявил, что Вашингтон будет просить другие соседние страны принять палестинцев, перемещенных из Газы.
Тут стоит напомнить, что с 25 января президент США неоднократно просил Египет и Иорданию сделать это, однако Каир и Амман, а также другие арабские страны отклонили предложение Трампа.
Сейчас на пресс-конференции с Нетаньяху Трамп не уточнил, куда именно, по его мнению, следует переселить палестинцев из Сектора Газа.
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно предложил план о временном перемещении палестинцев с территории Сектора Газа после договоренностей между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении боевых действий.
Сейчас, на пресс-конференции с израильским премьером Нетаньяху Трамп заявил, что у палестинцев нет другой альтернативы, кроме как покинуть Газу. Он отмечает, что Иордания и Египет должны принять беженцев из региона.
Также сообщалось, что недавно Трамп обсудил план переселения с лидерами Египта и Иордании и заявил, что они согласны реализовать его.
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