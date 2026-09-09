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Трамп заявив про "чудову" розмову з Путіним: він хоче угоди

22:14 09.09.2026 Ср
1 хв
США працюють над закінченням війни Росії проти України
aimg Олена Бджола
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп позитивно охарактеризував свою нещодавню розмову щодо України з російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, той готовий до домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.

Трамп про розмову з Путіним

За словами очільника США, у нього відбулася "чудова розмова" з Путіним.

"Він (Путін - ред.) хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це буде дуже добре", - запевнив Трамп.

А на запитання журналіста, що ж заважає підписанню мирної угоди, Трамп уточнив - "ненависть між Зеленським і Путіним".

Також президент США додав, що глави України та Росії "втомилися від боротьби".

Раніше РБК-Україна писало, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати значно більшу роль у переговорах США з Росією та Україною.

Також стало відомо, що незабаром може відбутися тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна.

Крім того, у Путіна розказали, що Трамп пообіцяв "вражаючі й далекосяжні" перспективи для торгівлі між США та Росією в обмін на швидке завершення війни проти України.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд Трамп