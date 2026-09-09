Трамп заявив про "чудову" розмову з Путіним: він хоче угоди

Трамп про розмову з Путіним

За словами очільника США, у нього відбулася "чудова розмова" з Путіним.

"Він (Путін - ред.) хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це буде дуже добре", - запевнив Трамп.

А на запитання журналіста, що ж заважає підписанню мирної угоди, Трамп уточнив - "ненависть між Зеленським і Путіним".

Також президент США додав, що глави України та Росії "втомилися від боротьби".

Раніше РБК-Україна писало, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати значно більшу роль у переговорах США з Росією та Україною.

Також стало відомо, що незабаром може відбутися тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна.