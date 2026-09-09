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Трамп заявил о "прекрасном" разговоре с Путиным: он хочет соглашения

22:14 09.09.2026 Ср
1 мин
США работают над окончанием войны России против Украины
aimg Елена Бджола
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал свой недавний разговор насчет Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, он готов к договоренностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News.

Трамп о разговоре с Путиным

По словам главы США, у него состоялся "прекрасный разговор" с Путиным.

"Он (Путин - ред.) хочет заключить соглашение. Если Зеленский хочет заключить соглашение, это будет очень хорошо", - заверил Трамп.

А на вопрос журналиста, что мешает подписанию мирного соглашения, Трамп уточнил - "ненависть между Зеленским и Путиным".

Также президент США добавил, что главы Украины и России "устали от борьбы".

Ранее РБК-Украина писало, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить гораздо большую роль в переговорах США с Россией и Украиной.

Также стало известно, что в скором времени может состояться трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

Кроме того, у Путина рассказали, что Трамп пообещал "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для торговли между США и Россией в обмен на скорое завершение войны против Украины.

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