Трамп заявил о "прекрасном" разговоре с Путиным: он хочет соглашения

Трамп о разговоре с Путиным

По словам главы США, у него состоялся "прекрасный разговор" с Путиным.

"Он (Путин - ред.) хочет заключить соглашение. Если Зеленский хочет заключить соглашение, это будет очень хорошо", - заверил Трамп.

А на вопрос журналиста, что мешает подписанию мирного соглашения, Трамп уточнил - "ненависть между Зеленским и Путиным".

Также президент США добавил, что главы Украины и России "устали от борьбы".

Ранее РБК-Украина писало, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить гораздо большую роль в переговорах США с Россией и Украиной.

Также стало известно, что в скором времени может состояться трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.