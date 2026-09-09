Трамп заявил о "прекрасном" разговоре с Путиным: он хочет соглашения

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал свой недавний разговор насчет Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, он готов к договоренностям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News.
По словам главы США, у него состоялся "прекрасный разговор" с Путиным.
"Он (Путин - ред.) хочет заключить соглашение. Если Зеленский хочет заключить соглашение, это будет очень хорошо", - заверил Трамп.
А на вопрос журналиста, что мешает подписанию мирного соглашения, Трамп уточнил - "ненависть между Зеленским и Путиным".
Также президент США добавил, что главы Украины и России "устали от борьбы".
Ранее РБК-Украина писало, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить гораздо большую роль в переговорах США с Россией и Украиной.
Также стало известно, что в скором времени может состояться трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.
Кроме того, у Путина рассказали, что Трамп пообещал "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для торговли между США и Россией в обмен на скорое завершение войны против Украины.