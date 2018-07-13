Трамп заявил, что он был "жестче с Россией, чем кто-либо"

Новости Политика 13.07.2018 - 16:48
Фото: Дональд Трамп (The White House)
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Трамп сообщил, что обсудит с Путиным Украину, Сирию и вмешательство РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был "жестче с Россией, чем кто-либо". Об этом сообщает AFP news agency‏.

"Трамп говорит, что он был "жестче с Россией, чем кто-либо", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Washington Times, во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мей в Бакингемшире, Соединенное Королевство, Трамп сообщил, что он поговорит с президентом России Владимиром Путиным об Украине, Сирии, Ближнем Востоке, о распространении ядерного оружия и вмешательстве в выборы в США.

"Мы были гораздо более жесткими в отношении России, чем кто-либо", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что страны-члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону.

Ранее Трамп заявлял, что члены НАТО в конечном итоге должны повысить расходы на оборону до 4% ВВП.

Также Трамп раскритиковал Германию за заключение энергетической сделки с Россией.

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Теги:  Крым,  агрессия РФ,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС