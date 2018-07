Трамп сообщил, что обсудит с Путиным Украину, Сирию и вмешательство РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был "жестче с Россией, чем кто-либо". Об этом сообщает AFP news agency‏.

"Трамп говорит, что он был "жестче с Россией, чем кто-либо", - говорится в сообщении.

#BREAKING Trump says he has been 'tougher on Russia than anybody' pic.twitter.com/44KzBBDJuu

Как сообщает The Washington Times, во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мей в Бакингемшире, Соединенное Королевство, Трамп сообщил, что он поговорит с президентом России Владимиром Путиным об Украине, Сирии, Ближнем Востоке, о распространении ядерного оружия и вмешательстве в выборы в США.

"Мы были гораздо более жесткими в отношении России, чем кто-либо", - сказал Трамп.

.@POTUS: "Anything you do, it's always going to be, 'Oh Russia, he loves Russia.'" pic.twitter.com/G7IoC4n79f