Трамп заявилв, что только 5 из 28 стран выполняют свои обязательства и это сейчас меняется

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону. Об этом отн заявил в ходе выступления в Брюсселе.

"Годами президент США прибывал сюда (на саммит НАТО, - ред.) и мы говорили о расходах на оборону. И сейчас мы договорились увеличить расходы до тех уровней, которых не было никогда. Но расходы разных стран существенно снижались, сейчас они будут расти. Только 5 из 28 стран выполняют свои обязательства и это сейчас меняется...Их обязательства были 2 процента..Мы оцениваем какие там будут цифры, но сейчас мы говорим о 33 млрд долларов дополнительного финансирования, за исключением США. США выполняют свои обязательства перед НАТО, но страны НАТО будут тратить дополнительные деньги. Генсек Столтенберг даст эту цифру, это цифры, которых никогда не было", - заявил он.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что члены НАТО в конечном итоге должны повысить расходы на оборону до 4% ВВП.