Трамп повідомив, що обговорить з Путіним Україну, Сирію і втручання РФ у вибори в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що він був "жорсткіший з Росією, ніж будь-хто". Про це повідомляє AFP news agency.

"Трамп говорить, що він був "жорсткішим з Росією, ніж будь-хто", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє The Washington Times, під час прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей в Бакінгемширі, Сполучене Королівство, Трамп повідомив, що він поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним про Україну, Сирію, Близький Схід, про розповсюдження ядерної зброї і втручання у вибори в США.

"Ми були набагато жорсткішими щодо Росії, ніж будь-хто", - сказав Трамп.

