Трамп заявив, що він був "жорсткіший з Росією, ніж будь-хто"

Новини Політика 13.07.2018 - 16:48
Фото: Дональд Трамп (The White House)
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Трамп повідомив, що обговорить з Путіним Україну, Сирію і втручання РФ у вибори в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що він був "жорсткіший з Росією, ніж будь-хто". Про це повідомляє AFP news agency.

"Трамп говорить, що він був "жорсткішим з Росією, ніж будь-хто", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє The Washington Times, під час прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей в Бакінгемширі, Сполучене Королівство, Трамп повідомив, що він поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним про Україну, Сирію, Близький Схід, про розповсюдження ядерної зброї і втручання у вибори в США.

"Ми були набагато жорсткішими щодо Росії, ніж будь-хто", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що країни-члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону.

Раніше Трамп заявляв, що члени НАТО в кінцевому підсумку повинні підвищити витрати на оборону до 4% ВВП.

Також Трамп розкритикував Німеччину за укладення енергетичної угоди з Росією.

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Теги:  Крим,  агресія РФ,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС