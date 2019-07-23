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Трамп заявил, что может завершить войну в Афганистане за 10 дней

Новости » Политика    23.07.2019 - 03:31
Трамп заявил, что может завершить войну в Афганистане за 10 дней
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Это приведет к смерти 10 млн человек

Президент Дональд Трамп заявил, что США могли бы прекратить войну в Афганистане за 10 дней. Об этом пишет CNN.

Трамп отметил "большой прогресс" в прекращении войны в Афганистане на переговорах с талибами в последние недели, и выразил свое презрение к продолжающемуся американскому военному присутствию США в Афганистане.

Он заявил, что США в Афганистане "действовали как полицейские, а не солдаты", добавив, что США могут быстро прекратить войну с помощью грубой военной силы, но это привело б к смерти 10 миллионов человек.

"Мы были там (в Афганистане, - ред.) в течение 19 лет, и мы действовали как полицейские, а не солдаты. Опять же, если бы мы хотели быть солдатами, мы могли бы закончить это за одну неделю, 10 дней... Я просто не хочу убивать 10 миллионов человек", - сказал Трамп.

Напомним, в начале июля спецпосланник США заявил, что последние переговоры с Талибаном о прекращении войны в Афганистане были "самыми продуктивными" на данный момент. 

РБК-Украина писало, что 25 июня госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в афганскую столицу Кабул для встречи с президентом страны Ашрафом Гани. 

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Новости Украины войнаАфганистанДональд Трамп
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