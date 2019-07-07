ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США заявили о "самых продуктивных" переговорах о прекращении войны в Афганистане

Новости » Политика    07.07.2019 - 06:24
США заявили о "самых продуктивных" переговорах о прекращении войны в Афганистане
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Стороны достигли прогресса по всем составляющим мирного соглашения

Спецпосланник США заявил, что последние переговоры с Талибаном о прекращении войны в Афганистане были "самыми продуктивными" на данный момент. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что стороны достигли существенного прогресса по всем четырем составляющим мирного соглашения: гарантии о противодействии терроризму, выводу войск, участии во внутриафганском диалоге, а также постоянном и всеобъемлющем прекращении огня.

Воюющие стороны возобновят встречу во вторник в Катаре по завершении межафганских переговоров. Они начали седьмой раунд мирных переговоров несколько дней назад. Диалог направлен на выработку графика вывода иностранных войск в обмен на гарантии Талибана, что иностранные группировки боевиков не будут использовать Афганистан в качестве плацдарма для совершения атак.

Согласовать график вывода пока не удается, но признаком прогресса стало согласие Талибана на полях мирных переговоров провести отдельные дискуссии с афганской делегацией.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" в ходе переговоров в Дохе выработали проект мирного соглашения

Напомним, 25 июня госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в афганскую столицу Кабул для встречи с президентом страны Ашрафом Гани. 

    В Афганистане боевики напали на пограничный пункт, есть погибшие В США представлено концепцию противодействия влиянию РФ
    Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистан
    News
    On Top
    Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Пропустить Соглашаюсь