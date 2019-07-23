Трамп заявив, що може завершити війну в Афганістані за 10 днів

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Це призведе до смерті 10 млн осіб

Президент Дональд Трамп заявив, що США могли б припинити війну в Афганістані за 10 днів. Про це пише CNN.

Трамп відзначив "великий прогрес" у припиненні війни в Афганістані на переговорах з талібами в останні тижні, і висловив своє презирство до триваючої американської військової присутності США в Афганістані.

Він заявив, що США в Афганістані "діяли як поліцейські, а не солдати", додавши, що США можуть швидко припинити війну за допомогою грубої військової сили, але це призвело б до смерті 10 мільйонів людей.

"Ми були там (в Афганістані - ред.) протягом 19 років, і ми діяли як поліцейські, а не солдати. Знову ж таки, якщо б ми хотіли бути солдатами, ми могли б закінчити це за один тиждень, 10 днів... Я просто не хочу вбивати 10 мільйонів осіб", - сказав Трамп.

Нагадаємо, на початку липня спецпосланець США заявив, що останні переговори з Талібаном про припинення війни в Афганістані були "найпродуктивнішими" на даний момент.

РБК-Україна писало, що 25 червня держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео прибув з неоголошеним візитом в афганську столицю Кабул для зустрічі з президентом країни Ашрафом Гані.