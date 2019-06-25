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Помпео с необъявленным визитом прибыл в Афганистан

Новости » Политика    25.06.2019 - 20:12
Помпео с необъявленным визитом прибыл в Афганистан
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госсекретарь прибыл для обсуждения мирных переговоров с "Талибаном"

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в афганскую столицу Кабул для встречи с президентом страны Ашрафом Гани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, на пути в Индию госсекретарь Помпео приехал в Кабул, чтобы обсудить следующий раунд мирных переговоров с движением "Талибан", который начнется 29 июня в столице Катара.

Также госсекретарь планирует обсудить ситуацию с безопасностью во время выборов президента Афганистана, которые запланированы на сентябрь.

Кроме того, Помпео намерен встретиться с премьер-министром Афганистана Нарендрой Моди и другими официальными лицами страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и движение "Талибан" возобновили переговоры о прекращении войны в Афганистане. Мирные переговоры официальных представителей Вашингтона и группировки "Талибан" проходят в Катаре.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео призвал всех союзников, включая Индию, отказаться от соглашений с Российской Федерацией, в частности от планов по приобретению ракетных систем С-400. Помпео отправился с визитом в Индию, во время которого будет отказывать власти страны от закупки С-400 и предложит альтернативы.

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Новости Украины Майк ПомпеоКабулАфганистан
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