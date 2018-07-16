Трамп заявив, що зустріч з Путіним повинна пройти добре

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться сьогодні о 13:20

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним повинна пройти добре. Про це Трамп сказав під час сніданку з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє AP.

Так, сьогодні вранці Трамп провів зустріч з Нііністьо, в ході якої зробив короткий прогноз щодо своїх очікувань від зустрічі з Путіним, зазначивши, що вона повинна пройти добре.

Зокрема, Трамп подякував Нііністьо за проведення саміту в Гельсінкі і розповів про свою прихильність до НАТО.

Зазначимо, Трамп і Путін зустрінуться сьогодні, 16 липня, в Гельсінкі. Як очікується, в рамках саміту президенти США і РФ обговорять ситуацію в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Трампа і Путіна запланована на 13:20. Як очікується, вона триватиме півтори години.