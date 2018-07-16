Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки продлится полтора часа

Белый дом опубликовал график визита президента США в Финляндию

В Хельсинки (Финляндия) в понедельник, 16 июля, встреча тет-а-тет президентов Соединенных Штатов Дональда Трампа и России Владимира Путина начнется в 13:20 и продлиться около полутора часов. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Так, встреча наедине завершится в 14:50, совместная пресс-конференция запланирована на 16:50.

Согласно расписанию, Трамп начнет официальный визит в Хельсинки со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистес утром в понедельник в 9:40.

В 14:50 начнутся переговоры американской и российской делегаций в расширенном формате, обсуждения продолжаться и во время рабочего обеда.

Вечером 16 июля Трамп вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

Напомним, вечером в воскресенье, 15 июля, президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным, с ним прибыла большая делегация.