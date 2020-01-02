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Трамп заявил, что вмешательство Турции осложнит ситуацию в Ливии

Новости » Политика     02.01.2020 - 21:01
Трамп заявил, что вмешательство Турции осложнит ситуацию в Ливии
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп и Эрдоган согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе для защиты мирных граждан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что вмешательство в ситуацию Ливии осложнит обстановку в этой стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что Трамп и Эрдоган обсудили двусторонние и региональные вопросы.

"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп указал, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран "согласились, что есть потребность деэскалации в Идлибе для защиты мирных граждан".

Напомним, парламент Турции на внеочередном заседании в четверг, 2 января, одобрил законопроект, согласно которому Турция разместит своих военных в Ливии. Данный законопроект поддержали 325 депутатов.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.

26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

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Новости Украины ЛивияДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
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