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Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи, - Эрдоган

Новости » Политика     27.12.2019 - 03:10
Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи, - Эрдоган
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Войска Турции отправятся в Триполи в следующем месяце

Как заявил в четверг, 26 декабря, президент Тайип Эрдоган, Турция отправит войска в Ливию по просьбе Триполи. Об этом пишет Reuters.

Турецкие войска направятся в Ливию уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.

Ранее сообщалось, что международно признанное правительство Ливии национального согласия в Триполи борется с силами генерала Халифы Хафтара, которые поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания.

Чиновник в Триполи подтвердил, что был сделан официальный запрос на турецкую военную поддержку в воздухе, на земле и на море.

В прошлом месяце Анкара подписала два отдельных соглашения с правительством Ливии - одно о безопасности и военном сотрудничестве, а другое - о морских границах в восточной части Средиземного моря.

Напомним, Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Парламент Турции уже разрабатывает проект закона, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию.

От начала наступления на столицу страны самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара в Ливии в результате боев за Триполи погибли более 400 человек.

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку Анкара готовит закон, позволяющий направить турецких военных в Ливию
Новости Украины ЛивияРеджеп Тайип Эрдоган
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