ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

Новости » Политика     02.01.2020 - 17:22
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Отправку военных в Ливию поддержали 325 депутатов

Парламент Турции на внеочередном заседании в четверг, 2 января, одобрил законопроект, согласно которому Турция разместит своих военных в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган внес в парламент законопроект о размещении турецких войск в Ливии.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.

26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

В ноябре 2019 года парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Эрдоган внес в парламент законопроект о введении войск в Ливию Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи, - Эрдоган
Новости Украины ЛивияТурциявоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь