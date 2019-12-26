Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

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Правительство Ливии запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку

Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, правительство Ливии официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Напомним, парламент Турции рассмотрит вопрос отправки войск в Ливию в начале января следующего года. По словам президент Турции Реджепа Эрдогана, законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию станет первым вопрос зимней сессии турецкого парламента.

Ранее сообщалось, что парламент Турции разрабатывает проект закона, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию. Представитель турецкого президента отметил, что может возникнуть необходимость в таком законопроекте в зависимости от происходящих там событий.

В ноябре турецкий парламент ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.