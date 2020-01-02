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Трамп заявив, що втручання Туреччини ускладнить ситуацію в Лівії

Новини » Політика     02.01.2020 - 21:01
Трамп заявив, що втручання Туреччини ускладнить ситуацію в Лівії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп і Ердоган погодилися, що є потреба деескалації в Ідлібі для захисту мирних громадян

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у телефонній розмові з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що втручання в ситуацію в Лівії ускладнить обстановку в цій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Наголошується, що Трамп і Ердоган обговорили двосторонні та регіональні питання.

"Лідери обговорили двосторонні та регіональні питання. Президент Трамп вказав, що іноземне втручання ускладнює ситуацію в Лівії", - йдеться в повідомленні.

Також лідери двох країн "погодилися, що є потреба деескалації в Ідлібі для захисту мирних громадян".

Нагадаємо, парламент Туреччини на позачерговому засіданні в четвер, 2 січня, схвалив законопроект, згідно з яким Туреччина розмістить своїх військових у Лівії. Даний законопроект підтримали 325 депутатів.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина направить війська до Лівії на прохання Тріполі вже в наступному місяці. Таким чином Анкара ставить конфлікт в Північній Африці в центр більш широких регіональних тертя.

26 грудня Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно попросило у Туреччині військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

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