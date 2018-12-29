Трамп заявив про успішні переговори з Китаєм

За словами президента США, досягнутий великий прогрес
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп поговорив по телефону з головою КНР Сі Цзіньпіном про майбутнє угоди щодо торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.
Він зазначив, що "відбувся довгий і продуктивна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном".
"Справа просувається дуже добре. Якщо угода буде укладена, то буде всеосяжною і охоплює всі спірні питання", - йдеться в повідомленні.
За словами президента США, досягнутий великий прогрес.
Раніше, 11 грудня, Трамп уже заявляв про дуже продуктивні торгові переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю.
Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайско-американських торгових переговорів є скасування всіх мит.
Зазначимо, лідери США і КНР Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денний торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10 до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.