ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп заявив про успішні переговори з Китаєм

Новини » Політика    29.12.2018 - 19:59
Трамп заявив про успішні переговори з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами президента США, досягнутий великий прогрес

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп поговорив по телефону з головою КНР Сі Цзіньпіном про майбутнє угоди щодо торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він зазначив, що "відбувся довгий і продуктивна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном".

"Справа просувається дуже добре. Якщо угода буде укладена, то буде всеосяжною і охоплює всі спірні питання", - йдеться в повідомленні.

За словами президента США, досягнутий великий прогрес.

Раніше, 11 грудня, Трамп уже заявляв про дуже продуктивні торгові переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю.

Трамп заявив про успішні переговори з Китаєм

Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайско-американських торгових переговорів є скасування всіх мит.

Зазначимо, лідери США і КНР Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денний торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10 до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

 

У Китаї на вугільній шахті сталася аварія Республіканці заявили про упередженість ФБР і Мін'юсту по відношенню до Трампа і Клінтон
Новини України Дональд ТрампКитайторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся