Трамп заявив про успішні переговори з Китаєм

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами президента США, досягнутий великий прогрес

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп поговорив по телефону з головою КНР Сі Цзіньпіном про майбутнє угоди щодо торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Він зазначив, що "відбувся довгий і продуктивна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном".

"Справа просувається дуже добре. Якщо угода буде укладена, то буде всеосяжною і охоплює всі спірні питання", - йдеться в повідомленні.

За словами президента США, досягнутий великий прогрес.

Раніше, 11 грудня, Трамп уже заявляв про дуже продуктивні торгові переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю.

Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайско-американських торгових переговорів є скасування всіх мит.

Зазначимо, лідери США і КНР Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денний торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10 до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.