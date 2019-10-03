Трамп: Зеленский должен возобновить расследование по Байдену

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине "следует провести расследование" по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам американского лидера, он бы порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование.

"Китай должен начать расследование по Байдену, потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло в Украине. Поэтому я бы сказал президенту Зеленскому, я бы порекомендовал ему начать расследование по делу Байдена", - заявил Трамп.

Напомним, президенту США объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ не проводит расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. При этом в ведомстве отметили, что проводят расследование в отношении крупнейшей частной газовой компании в Украине Burisma Limited. Расследование затрагивает период с 2010 по 2012 года. В то время как Хантер Байден вошел в состав правления компании лишь в мае 2014 года.