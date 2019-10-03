Трамп: Зеленський повинен відновити розслідування Байдену

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україні "слід провести розслідування" у справі сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського лідера, він би порекомендував президентові України Володимиру Зеленському почати розслідування.

"Китай повинен почати розслідування за Байдену, тому що те, що сталося в Китаї, приблизно так само погано, як і те, що відбулося в Україні. Тому я б сказав президенту Зеленському, я б порекомендував йому почати розслідування по справі Байдена", - заявив Трамп.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ не проводить розслідування стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера. При цьому у відомстві зазначили, що проводять розслідування відносно найбільшої приватної газової компанії в Україні Burisma Limited. Розслідування зачіпає період з 2010 по 2012 роки. У той час як Хантер Байден увійшов до складу правління компанії лише в травні 2014 року.