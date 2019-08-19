Трамп заявил об угрозе для торговой сделки с Китаем из-за протестов в Гонконге

Переговоры по торговой сделке Соединенных Штатов Америки и Китая могут затрудниться, если власти применят насилие к протестующим в Гонконге. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.

Отметим, президент США 15 августа через Twitter предложил главе Китая Си Цзиньпину встретиться и обсудить ситуацию с протестами в Гонконге.

"Я думаю, будет трудно взаимодействовать, если будут случаи насилия. Я имею в виду, если возникнет ситуация, как на площади Тяньаньмэнь (в июне 1989 года власти Китая для разгона протестующих на этой площади в Пекине применили танки, погибли несколько сотен человек, - ред.)", - сказал глава США.

Напомним, на антиправительственный протест в Гонконге в воскресенье, 18 августа, вышли около 1,7 миллиона участников. Таким образом, акция 18 августа, несмотря на сильный дождь, стала самой массовой в Гонконге за много недель. Демонстрация прошла мирно.

Как писало РБК-Украина ранее, Европейский союз призвал к сдержанности, деэскалации напряженности и избежанию насилия в Гонконге. В ЕС отметили, что в течение предыдущих двух месяцев, когда граждане осуществляют свое фундаментальное право на собрания, состоялось много неприемлемых насильственных инцидентов.

Добавим также, ранее Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили протесты в Гонконге и задержание двух канадцев правительством Китая.