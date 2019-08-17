ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС призвал к деэскалации напряженности в Гонконге

Новости » Политика    17.08.2019 - 19:25
ЕС призвал к деэскалации напряженности в Гонконге
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)

Все заинтересованные стороны должны участвовать в крупномасштабном диалоге

Европейский союз призвал к сдержанности, деэскалации напряженности и избежании насилия в Гонконге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В ЕС отметили, что в течение предыдущих двух месяцев, когда граждане применяют свое основополагающее право на собрания, произошло много неприемлемых насильственных инцидентов.

"Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", - заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Кроме того, по мнению чиновницы, все заинтересованные стороны должны участвовать в крупномасштабном диалоге.

"Основные свободы, включая право на мирные собрания, а также высокая степень независимости Гонконга в соответствии с принципом "одна страна - две системы", закреплены в основном законе и международных договорах, и должны соблюдаться", - отметила Могерини.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что аэропорт Гонконга второй день подряд отменяет все авиарейсы из-за массовой сидячей акции протеста, которую проводят на территории аэропорта. Учасники акции заявляли, что чуствуют себя безопасно на территории аэропорта. 13 августа там произошли первые столкновения с правоохранителями.

Отметим, митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.

Трамп и Трюдо обсудили ситуацию в Гонконге и отношения с Китаем Китай стягивает войска из-за протестов в Гонконге
Новости Украины ЕвросоюзГонконгпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь